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Ефремов рассказал о просмотре футбола в СИЗО и игре «Спартака»

Актер Михаил Ефремов, который находится в Москве в одном из СИЗО после того, как Пресненский суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом и осудил на восемь лет колонии общего режима, рассказал, что не смотрел матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» между ЦСКА и «Спартаком», который прошел 13 сентября.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО

Ефремов ранее часто посещал матчи московского "Спартака" и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба. Недавнее дерби ЦСКА и "Спартака" (3:1) он посмотреть не смог, потому, что в СИЗО-5, где Ефремов сейчас находится, нет платного канала "Матч Премьер".
Российская газетавчера в 16:45
Подробнее о событии
Российская газета

Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО

Российская газетавчера в 16:45
РИА Новости

Ефремов рассказал, как следит за матчами «Спартака» из СИЗО

РИА Новостивчера в 09:39
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Михаил Ефремов рассказал, как смотрит матчи «Спартака» в СИЗО

Metaratingsвчера в 10:01
Спорт-Экспресс

«Грустно, что так сыграли с «конями». Ефремов рассказал, смотрел ли он дерби «Спартака» с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 09:53
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Михаил Ефремов – о просмотре футбола в СИЗО, словах Кокорина и борьбе «Спартака» с «газом»

Спорт день за днемвчера в 10:03
Sport24.ru

«Надеюсь, «Спартак» хотя бы поборется с «газом». Ефремов написал письмо про футбол из СИЗО

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BetOn

Осужденный актер Ефремов надеется, что «Спартак» поборется с «газом»

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