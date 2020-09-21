Ефремов рассказал о просмотре футбола в СИЗО и игре «Спартака»
Актер Михаил Ефремов, который находится в Москве в одном из СИЗО после того, как Пресненский суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом и осудил на восемь лет колонии общего режима, рассказал, что не смотрел матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» между ЦСКА и «Спартаком», который прошел 13 сентября.В источнике
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Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО
Ефремов ранее часто посещал матчи московского "Спартака" и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба. Недавнее дерби ЦСКА и "Спартака" (3:1) он посмотреть не смог, потому, что в СИЗО-5, где Ефремов сейчас находится, нет платного канала "Матч Премьер".
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