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Актер Михаил Ефремов, который находится в Москве в одном из СИЗО после того, как Пресненский суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом и осудил на восемь лет колонии общего режима, рассказал, что не смотрел матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» между ЦСКА и «Спартаком», который прошел 13 сентября.