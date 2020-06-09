Происшествия
Москва 24Следователь обосновал домашний арест Ефремова
Следствие запросило домашний арест для актера Михаила Ефремова в связи с тем, что мужчина нарушил подписку о невыезде после ДТП со смертельным исходом.
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с чего всё началось
Прокурор ходатайство поддержал, сам актер не возражает против избрания домашнего ареста. В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.РИА Новости14:16
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Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин гораздо умнее.
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Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
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Хайтек вчера в 07:04
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Происшествия
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Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
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Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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