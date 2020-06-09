Прокурор ходатайство поддержал, сам актер не возражает против избрания домашнего ареста. В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

с чего всё началось

Следствие запросило домашний арест для актера Михаила Ефремова в связи с тем, что мужчина нарушил подписку о невыезде после ДТП со смертельным исходом.

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