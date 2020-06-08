Происшествия

Газета.RuГазета.RuМихаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.
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Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

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"Я никого не убил?" Очевидец – о ДТП с Ефремовым

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В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади

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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
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На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
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Происшествия

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Прокуратура гарнизона начала проверку, сообщает ТАСС.
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

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AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity

Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.
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Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает РИА "Новости".
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий в два раза

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной господдержки бизнеса и населения: в частности, об увеличении детских пособий в два раза.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
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Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

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Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
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Происшествия

Уголовное дело после смертельного ДТП с Ferrari возбудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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