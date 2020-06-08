Происшествия

Газета.RuГазета.RuМихаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.
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с чего всё началось

Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

Московская полиция подтвердила, что актер Михаил Ефремов задержан после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:40

Подробнее о событии

Поворот не туда: камеры сняли, как авто загорелось после ДТП в Москве

РЕН ТВвчера в 15:05

В машине вместе с Ефремовым были еще двое: "Не тянет ли на соучастие?"

Царьградвчера в 17:31

«Сильное алкогольное опьянение»: очевидец рассказал о ДТП с участием Ефремова

Вечерняя Москвавчера в 16:28

Появилось видео с места серьезного ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

Вести.Ruвчера в 16:18

Telegram-канал: в машине с Ефремовым были еще двое пассажиров

Московский Комсомолецвчера в 17:03

Болельщик «Спартака» актер Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в Москве. Что произошло

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Объяснения пьяного Ефремова с сотрудниками ГИБДД попали на видео

Lenta.ruвчера в 19:21
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Политика

Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС вчера в 08:20
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
2,5K
Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
3,2K
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News вчера в 10:56
5
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
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Наука

Древние вирусы просыпаются при таянии вечной мерзлоты

LentaChel.ru вчера в 14:27
Общество

В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings вчера в 05:40
1
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Общество

10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай

По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда вчера в 00:10
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Армия и оружие

В США могут переименовать военные базы, названные в честь конфедератов

Вашингтон, 9 июня 2020, 03:57 — REGNUM Военные базы армии США, названные в честь конфедератов, могут быть переименованы, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 20:57
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
1
Общество

Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты

Lenta.ru вчера в 07:43
13
Экономика

ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Автоспорт

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Шоу-бизнес

Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников

На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
167
Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
391
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
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Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices вчера в 12:22
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Авто

Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество

По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ вчера в 13:46
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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