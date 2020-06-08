Московская полиция подтвердила, что актер Михаил Ефремов задержан после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

с чего всё началось

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

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