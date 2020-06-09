Происшествия

МР7.руМР7.руМихаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и протаранил машину «Лада», водитель которой позже скончался в больнице. По словам очевидцев, артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Читать в источнике
Комментировать286

Подробнее о событии

Михаил Ефремов признал вину по делу о смертельном ДТП

Газета.Ru13:35

Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло

Комсомольская правда14:08

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

РИА Новости14:05

Ефремов описал ДТП фразой «это все, конечно, чудовищно»

РБК15:06

Ефремов в зале суда: «Это все, конечно, чудовищно»

Вести.Ru14:14

Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП

Lenta.ru13:47

Ефремов впервые прокомментировал ситуацию с пьяным ДТП

Московский Комсомолец13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
1
Общество

Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
53
Общество

В Хьюстоне 9 июня объявили Днем Джорджа Флойда

ТАСС 16:18
1
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Известия 13:27
111
Происшествия

Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Москва 24 12:39
Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
7
Политика

En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber)

Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.
ИноСМИ 19:15
Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева.
Российская газета 09:22
37
Общество

Департамент экономического развития Южно-Сахалинска переехал

Департамент экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении местонахождения.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество

Холмчане покричали про некачественный ремонт домов

В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Космос

Впервые обнаружены следы влияния солнечного света на астероид

Машины и Механизмы 12:01
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
19
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
81
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, прокомментировал аварию, виновником которой стал известный актёр Михаил Ефремов.
ИнфоСМИ 06:52
4K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
127
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
453
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
348
Футбол

Аленичев: «Приглашение Карреры в „Спартак“ было моей инициативой»

Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев пожелал удачи бывшему главному тренеру "красно-белых" Массимо Каррере.
Sport.ru 18:28
Происшествия

Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите

Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
6
Происшествия

Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

Российская газета 06:14
15
Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
5
Кино

Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы.
Gazeta.SPb 17:46
26
Общество

Власти Архангельской области лишили проект «Шиес» налоговых льгот

"Шиес", согласно распоряжению руководства области, лишается всех преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий при выборе участков.
Экономика сегодня 09:56
247
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
36
Кино

Новый проект Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков

Проект уже успел получить «нулевой» рейтинг «свежести» на сайтер-агрегаторе Rotten Tomatoes.
OvideO.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
54
Происшествия

Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
9
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
1,8K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное