Происшествия
МР7.руМихаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и протаранил машину «Лада», водитель которой позже скончался в больнице. По словам очевидцев, артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов
Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Известия 13:27
Происшествия
Михаила Ефремова доставили в Таганский суд
Москва 24 12:39
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Политика
En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber)
Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.
ИноСМИ 19:15
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева.
Российская газета 09:22
Общество
Департамент экономического развития Южно-Сахалинска переехал
Департамент экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении местонахождения.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество
Холмчане покричали про некачественный ремонт домов
В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Космос
Впервые обнаружены следы влияния солнечного света на астероид
Машины и Механизмы 12:01
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, прокомментировал аварию, виновником которой стал известный актёр Михаил Ефремов.
ИнфоСМИ 06:52
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Футбол
Аленичев: «Приглашение Карреры в „Спартак“ было моей инициативой»
Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев пожелал удачи бывшему главному тренеру "красно-белых" Массимо Каррере.
Sport.ru 18:28
Происшествия
Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите
Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
Происшествия
Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей
Российская газета 06:14
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы.
Gazeta.SPb 17:46
Общество
Власти Архангельской области лишили проект «Шиес» налоговых льгот
"Шиес", согласно распоряжению руководства области, лишается всех преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий при выборе участков.
Экономика сегодня 09:56
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Кино
Новый проект Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков
Проект уже успел получить «нулевой» рейтинг «свежести» на сайтер-агрегаторе Rotten Tomatoes.
OvideO.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Происшествия
Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23