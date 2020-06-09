Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть потерпевшего. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и протаранил машину «Лада», водитель которой позже скончался в больнице.

Политика На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание. 37

Происшествия Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram. 164

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Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 5

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 19

Наука Из-за негативных мыслей человек в старости может поглупеть Как сообщается в научном издании Alzheimer’s & Dementia, постоянное негативное мышление снижает когнитивные функции, а также способствует отложению в мозге белковых агрегатов, которые обычно выявляют при болезни Альцгеймера. 69

Политика Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией Греция готова к защите своих суверенных прав от посягательств Турции путем развязывания полномасштабного военного конфликта, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос. 686

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Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 151

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 158

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