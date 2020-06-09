Происшествия

МР7.руМР7.руМихаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть потерпевшего. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и протаранил машину «Лада», водитель которой позже скончался в больнице.
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Михаил Ефремов признал вину по делу о смертельном ДТП

Газета.Ru13:35

Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло

Комсомольская правда14:08

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

РИА Новости14:05

Ефремов описал ДТП фразой «это все, конечно, чудовищно»

РБК15:06

Ефремов в зале суда: «Это все, конечно, чудовищно»

Вести.Ru14:14

Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП

Lenta.ru13:47

Ефремов впервые прокомментировал ситуацию с пьяным ДТП

Московский Комсомолец13:48
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Общество

Опубликованы кадры первого моста, связывающего Россию и Китай

ТК Звезда 21:15
Политика

На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков

Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Хоккей

«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Экономика

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
5
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
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Игры

Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4

Чемпионат вчера в 13:57
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Наука

Из-за негативных мыслей человек в старости может поглупеть

Как сообщается в научном издании Alzheimer’s & Dementia, постоянное негативное мышление снижает когнитивные функции, а также способствует отложению в мозге белковых агрегатов, которые обычно выявляют при болезни Альцгеймера.
АБН 19:40
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Гаджеты

Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
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Политика

Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

Греция готова к защите своих суверенных прав от посягательств Турции путем развязывания полномасштабного военного конфликта, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
Хакасия-Информ 07 июня в 01:27
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
7
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
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Политика

Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
8
Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
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Здоровье

Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Общество

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль 01:51
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
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Футбол

Стоичков: «Никто не выиграет того, что выиграл Месси»

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Аргентинцы постоянно любят сравнивать Месси и Марадоной.
Sport24.ru 16:40
Армия и оружие

Террористы убили 69 человек на севере Нигерии

REGNUM 20:35
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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