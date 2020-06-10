Происшествия

КультуроманияКультуроманияМихаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.
Читать в источнике
Комментировать739
с чего всё началось
По данным
 Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.
Live2410:35

Подробнее о событии

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ru10:44

Шрам уже был на шее Ефремова после аварии — видео

Life.ru11:25

В попытке суицида Ефремова засомневались

Lenta.ru11:49

СМИ гадают, откуда у Ефремова след на шее. Вероятно, это травма

Телеканал 360°12:13

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Рамблер10:41

Mash: Ефремов пытался покончить с собой

Московский Комсомолец10:40

Стало известно о попытке Ефремова совершить суицид

Спорт-Экспресс10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru 14:56
204
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторничные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
22
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
40
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
4
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
373
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
2K
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
6,9K
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
1,9K
Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
28
Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
35
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
15
Происшествия

В московском торговом центре прогремели выстрелы

На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
2
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
711
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде

До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
84
Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
188
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
32
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
338
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
498
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
36
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
6
Здоровье

В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области

В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют.
Русский Запад 11:05
4
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
845
Политика

Путин придумал на секунду новое ведомство

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
3
Шоу-бизнес

У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса

Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
23
Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
85
Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily вчера в 07:33
74
Политика

«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр

Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Здоровье

Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы от врача-проктолога

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, как нужно питаться людям с хроническими заболеваниями кишечника.
РИА Новости 05:45
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное