Происшествия
КультуроманияМихаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.
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с чего всё началось
По данным Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.Live2410:35
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
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В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Общество
В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов
Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
Космос
В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса
Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
Футбол
В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом
Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru 17:07
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике
Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru вчера в 12:16
Авто
Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout
Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Tvoe-avto.com 16:00
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Общество
Южно-Сахалинск отметит День России
Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.
Сахалин.Инфо 19:42
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
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Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском 19:47
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48