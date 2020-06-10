Происшествия

КультуроманияКультуроманияМихаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.
Читать в источнике
Комментировать819
с чего всё началось
По данным
 Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.
Live2410:35

Подробнее о событии

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Национальная служба новостей11:37

Mash: Ефремов пытался покончить с собой

Московский Комсомолец10:40

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru10:49

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ru10:44

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Рамблер10:41

Полиция не регистрировала попытку суицида Ефремова

ФАН11:28

Стало известно о попытке Ефремова совершить суицид

Спорт-Экспресс10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Lenta.ru 14:33
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
546
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
87
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

Kinonews.ru 04:11
2
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,4K
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
15
Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
62
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
414
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Коммерсантъ 05:36
72
Общество

В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов

Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
380
Общество

В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
8
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,4K
Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
1
Футбол

В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru 17:07
Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
1
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
765
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике

Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru вчера в 12:16
1
Авто

Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout

Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Tvoe-avto.com 16:00
30
Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
153
Общество

Южно-Сахалинск отметит День России

Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.
Сахалин.Инфо 19:42
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
86
Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
198
Спорт

Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
Здоровье

Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском 19:47
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
63
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
82
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
2,2K
Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
197
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
49
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное