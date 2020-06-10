с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 546

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,4K

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 15

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 62

Общество В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.

Футбол В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.

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Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной". 1

Авто Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. 30

Космос Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 153

Общество Южно-Сахалинск отметит День России Напомним, в финал народного голосования от Южно-Сахалинска прошли два проекта: строительство многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске и возведение спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной.

Спорт Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5 Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.

Здоровье Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 82