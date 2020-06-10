Происшествия
КультуроманияМихаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.
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с чего всё началось
По данным Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.Live2410:35
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