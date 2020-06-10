Происшествия

КультуроманияКультуроманияМихаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.
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с чего всё началось
По данным
 Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.
Live2410:35

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СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Национальная служба новостей11:37

Полиция не регистрировала попытку суицида Ефремова

ФАН11:28

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ru10:44

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru10:49

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Рамблер10:41

Mash: Ефремов пытался покончить с собой

Московский Комсомолец10:40

Стало известно о попытке Ефремова совершить суицид

Спорт-Экспресс10:40
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

Soccer.ru 17:35
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Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери

9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Политика

Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр

Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
Эхо Москвы 18:11
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

Ефремов дважды посетил бар Ulysses в день ДТП

Известия 15:01
Общество

Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам

Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР.
Утро.ru 09:03
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
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Общество

СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
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Здоровье

В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах

На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
Здоровье

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Кино

Вышел русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона

В российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет осенью этого года.
Коммерсантъ Стиль 15:03
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своей встрече с пьяным Ефремовым

Discover24 14:03
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Энергетика

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
РБК 13:07
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Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Вести.Ru 11:14
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
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Политика

США захотели построить ледокольный флот

РИА Новости вчера в 13:29
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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