с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что родные заметили у актера на шее глубокую багровую борозду, характерную при повешении.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери 9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,3K

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

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Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 46

Общество СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 234

Общество KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании. 33

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Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 205

Кино Вышел русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона В российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет осенью этого года.

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Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 3

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 659

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