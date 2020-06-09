Происшествия
StarHit.ruМихаил Ефремов расплакался в зале суда
В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. Актер не скрывал эмоции: во время заседания он плакал, сидя за решеткой.
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Заплакал и затрясся: появились кадры из зала суда, где проходило слушание над Ефремовым
Российский Диалог00:11
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Общество
20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
В Удмуртии лабораторно подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:00
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 08 июня в 05:21
Происшествия
Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 06:43
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету
Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru 01:14
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Здоровье
В Забайкалье скончались уже 29 человек с коронавирусом
В Забайкалье с начала пандемии зафиксировано 29 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве края.
Ариг Ус 07 июня в 23:52
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro вчера в 12:17
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости 08 июня в 17:04
Энергетика
МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек
Областная газета 08 июня в 03:38
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:37
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
АБН 08 июня в 13:47
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК 00:00
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28