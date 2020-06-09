В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. Актер не скрывал эмоции: во время заседания он плакал, сидя за решеткой.

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