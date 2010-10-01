Происшествия

Москва 24Москва 24Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения.
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Ефремова доставили в Таганский суд

РЕН ТВ12:35

Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Москва 2412:39

Михаил Ефремов официально задержан

Комсомольская правда11:41

Ефремова привезли в Таганский суд

РБК13:46

Меру пресечения Ефремову выберут 9 июня

Телеканал 360°11:14

Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения Ефремову 9 июня

ТАСС11:13

Михаила Ефремова доставили в суд после допроса

Вечерняя Москва12:33
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Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в аварию в столичном районе Арбат.
Агентство Москва вчера в 16:07
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В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
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Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
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Крым с 1 июля откроется для туристов

С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального

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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер

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Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Дана Уайт назвал истинные причины ухода МакГрегора из UFC

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Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение

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Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
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Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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На «АвтоВАЗе» приступили к тестам нового Renault Clio

Французская компания Renault планирует начать выпуск модели Clio нового поколения на мощностях российского «АвтоВАЗа» в Тольятти.
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Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
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На Петербург обрушился град размером с яйцо

Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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