В ночи всех шокировало видео актера Михаила Ефремова, который устроил на Садовом кольце в Москве смертельную аварию. На кадрах артист явно не трезв и с трудом разговаривает. Позже стало известно, что в крови звезды обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Происшествия Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу. 9

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 443

Авто Российскую Kia Optima оснастят новым мотором Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая. 55

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 453

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,2K

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео из бани Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии. 27

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 71

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. 100

Общество Холмчане покричали про некачественный ремонт домов В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.

Происшествия Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева. 37

Игры Sony объявила дату презентации PlayStation 5 Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 64

Происшествия Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения. 1

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 131

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 4

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K

Происшествия На Михаила Ефремова наденут электронный браслет Накануне в центре Москвы Михаил Ефремов на своём джипе выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, его водитель скончался в больнице. 36

Происшествия На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. 3