Происшествия
Комсомольская правдаМихаил Ефремов устроил смертельное ДТП под наркотиками
В ночи всех шокировало видео актера Михаила Ефремова, который устроил на Садовом кольце в Москве смертельную аварию. На кадрах артист явно не трезв и с трудом разговаривает. Позже стало известно, что в крови звезды обнаружили 2,1 промилле алкоголя.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия
Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
Происшествия
Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже
По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая.
32CARS.ru вчера в 01:13
Происшествия
Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите
Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Общество
Холмчане покричали про некачественный ремонт домов
В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева.
Российская газета 09:22
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Ранее Xiaomi говорил о функциях прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com 13:14
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
На Михаила Ефремова наденут электронный браслет
Накануне в центре Москвы Михаил Ефремов на своём джипе выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, его водитель скончался в больнице.
Говорит Москва 15:10
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Российская газета 03:48
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19