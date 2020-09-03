Михаил Ефремов выступил в суде с последним словом, признав вину
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Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в Москве, выступил с последним словом сегодня в Пресненском суде столицы. В ходе своего выступления артист признал свою вину в случившемся происшествии, передает агентство РИА Новости.В источнике
Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор. У меня есть последнее желание. Я прошу справедливый приговор.
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