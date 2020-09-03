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Михаил Ефремов выступил в суде с последним словом, признав вину

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в Москве, выступил с последним словом сегодня в Пресненском суде столицы. В ходе своего выступления артист признал свою вину в случившемся происшествии, передает агентство РИА Новости.В источнике
Михаил Ефремовактёр
Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор. У меня есть последнее желание. Я прошу справедливый приговор.
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Коммерсантъ

Ефремов в последнем слове: не знаешь меры в алкоголе — пойдешь на нары

Коммерсантъ09:38
Известия

Ефремов пообещал «честно ответить» за всё

Известия09:48
RT на русском

Ефремов выступил в суде с последним словом

RT на русском09:45
Lenta.ru

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться»

Lenta.ru09:39
РБК

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

РБК10:15
Фонтанка.Ру

«Алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадёшь на нары». Ефремов выступил с последним словом в суде

Фонтанка.Ру09:37
Москва 24

Ефремов выступил с последним словом

Москва 2409:31

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
РИА Новости10:15

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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