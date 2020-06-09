Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСледствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
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Ефремову предъявили обвинение

РИА Новости12:49

Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Москва 2412:39

Следствие просит суд отправить Ефремова под домашний арест

Известия12:50

Михаила Ефремова доставили в суд после допроса

Вечерняя Москва12:33

Михаил Ефремов задержан по делу о пьяном ДТП

Вести.Ru11:43

Следователи потребовали домашнего ареста для актера Ефремова

РБК12:50

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом

ТАСС12:50
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

Экспресс газета 01:18
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Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Единоборства

UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
1,1K
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
19
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
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Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
2
Политика

В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
9
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
17
Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
112
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
207
Политика

Песков: большинство россиян поддерживает поправки к Конституции России

Превалирующее большинство граждан Российской Федерации поддерживают поправки к Конституции страны, общенациональное голосование по которым намечено на 1 июля.
Городовой вчера в 08:33
3,6K
Музыка

Клип Моргенштерна побил рекорд российского YouTube по дизлайкам

Культуромания 12:05
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Технологии

Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam

В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль 01:51
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Актуальные Новости 11:04
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
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Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
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Футбол

РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новые сроки футбольных сезонов — 2019/20 и 2020/21.
RT на русском 11:45
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся раз в 157 дней

Международной команде ученых удалось зафиксировать очередной случай цикличной передачи из космоса мощных коротких радиосигналов, повторяющихся каждые 157 дней, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:03
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Здоровье

Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Гаджеты

Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Megaobzor.com 05:06
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Шоу-бизнес

Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

Astera 06:46
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Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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