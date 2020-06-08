Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Ефремова увезли в наркодиспансер в Сетуньском проезде. По некоторым данным, в момент аварии с ним в машине находились актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Почему они не остановили пьяного артиста — не известно.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал
 московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.
Forbesвчера в 17:14

Подробнее о событии

Ефремов стал фигурантом дела за пьяную аварию с одним пострадавшим

Интерфаксвчера в 19:27

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы

РЕН ТВвчера в 15:46

В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади

Агентство Москвавчера в 17:01

ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

ТАССвчера в 19:28

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы

Москва 24вчера в 19:17

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

РИА Новостивчера в 21:14

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

Известиявчера в 19:18
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Общество

Внутренний туризм в России запустится с 1 июля

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:54
79
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
17
Экономика

ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Общество

Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17

Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня 07 июня в 18:01
565
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус вчера в 20:51
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
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Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС 07 июня в 18:42
5
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости вчера в 11:30
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
3,4K
Общество

Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты

Lenta.ru вчера в 07:43
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Космос

Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
7
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
3,2K
Общество

Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

Взгляд.ру вчера в 09:38
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Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Здоровье

COVID-19 обнаружили у 4 воспитанников южно-сахалинской «Полянки»

В настоящее время инфекция подтвердилась у 4 воспитанников и 3 сотрудников.
АСТВ вчера в 23:21
1
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
1,3K
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
81
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
24
Общество

В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
199
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
650
Общество

Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали из-за заражения коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поместили в горбольницу №40 из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:39
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
1
Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
ProstoProSport 00:25
Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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