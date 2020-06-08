Происшествия
Вести.RuМихаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Ефремова увезли в наркодиспансер в Сетуньском проезде. По некоторым данным, в момент аварии с ним в машине находились актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Почему они не остановили пьяного артиста — не известно.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.Forbesвчера в 17:14
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В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади
Агентство Москвавчера в 17:01
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы
Москва 24вчера в 19:17
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Общество
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:54
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Экономика
ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня 07 июня в 18:01
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Космос
Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры
Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус вчера в 20:51
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС 07 июня в 18:42
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru вчера в 07:43
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Взгляд.ру вчера в 09:38
Общество
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Здоровье
COVID-19 обнаружили у 4 воспитанников южно-сахалинской «Полянки»
В настоящее время инфекция подтвердилась у 4 воспитанников и 3 сотрудников.
АСТВ вчера в 23:21
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали из-за заражения коронавирусом
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поместили в горбольницу №40 из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:39
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
ProstoProSport 00:25
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41