с чего всё началось

Ефремова увезли в наркодиспансер в Сетуньском проезде. По некоторым данным, в момент аварии с ним в машине находились актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Почему они не остановили пьяного артиста — не известно.

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

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