Происшествия
КоммерсантъМихаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ. По данным «Интерфакса», которое ссылается на источник, господин Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.Forbes17:14
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Данилов объяснил, почему российские ПВО не сбивают ракеты Израиля
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В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
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Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
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Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
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Общее число выявленных случаев в регионе за прошедшие сутки увеличилось на 83 и достигло 1634, из больниц за день был выписан 31 человек, общее число выздоровевших составило 868 человек.
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Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян
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Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
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США вводит против «Северного потока-2» новые санкции. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.
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Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
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Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2765-2820 пунктов, по индексу РТС — 1275-1300 пунктов.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
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Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%
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В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Кабинет министров распорядился разрешить выезд россиян за границу в следующих случаях: - если они должны ухаживать за больными родственниками, живущими за границей; - если им самим нужна медицинская помощь, которую осуществляют за рубежом; - если они работают или учатся за пределами РФ.
Область 45 09:06
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Депутата Мосгордумы исключили из партии КПРФ
Депутат Московской городской думы Елена Шувалова была исключена из партии КПРФ. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости.
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Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
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