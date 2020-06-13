Происшествия
ИзвестияМихаил Ефремов записал видеообращение
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь. Авария на Смоленской площади в Москве, спровоцированная артистом, произошла еще 8 июня, однако прервал молчание Ефремов только вечером 12 числа.
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Происшествия
Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса 23:37
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом
Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru 22:24
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
Происшествия
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск 23:30
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM 23:32
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Происшествия
Пожар на газопроводе в Омске потушили
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости 12:46
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 20:49
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru 20:09
Армия и оружие
Зеленский назначил карателя с Донбасса командующим ВМС Украины
Украинский президент своим указом назначил участника карательной операции на Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Украины.
Новостной фронт вчера в 13:55
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 19:20
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM вчера в 04:11
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 21:30
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Политика
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08