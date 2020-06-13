Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМихаил Ефремов записал видеообращение

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут".
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Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в ДТП

RT на русском17:29

«Это конец»: Ефремов извинился перед семьей погибшего Захарова

РЕН ТВ20:52

Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

РБК19:43

Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъ17:31

Михаил Ефремов записал видеообращение

РИА Новости20:52

Михаил Ефремов записал пронзительное видеообращение

Московский Комсомолец17:49

Обращение Михаила Ефремова. Полный текст

ТАСС17:13
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РБК 17:58
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Кавказ Пост вчера в 15:33
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