Происшествия
РИА НовостиМихаил Ефремов записал видеообращение
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут".
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