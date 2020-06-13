Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение. В нем он выразил соболезнования родным погибшего курьера Сергея Захарова и пообещал помочь "всеми средствами, если примут".

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Происшествия Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания "До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.

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