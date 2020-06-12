Происшествия

Областная газетаОбластная газетаМихаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

В сети появилось видеообращение Михаила Ефремова по поводу смертельного ДТП, произошедшего 8 июня в центре Москвы. В частности, артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова и заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания.
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Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

РИА Новости05:54

Ефремов записал обращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

RT на русском03:50

Обращение Михаила Ефремова. Полный текст

ТАССвчера в 17:13

Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

РБКвчера в 19:43

Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

Москва 24вчера в 17:14

Ефремов обратился к родным погибшего в ДТП

BFM.ruвчера в 20:57

Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъвчера в 17:31
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