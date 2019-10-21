Политика
REGNUMМихаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы Совета по правам человека при президенте России. Соответствующий указ подписан сегодня, 21 октября, президентом России Владимиром Путиным. Напомним, Федотов воглавлял СПЧ с 2011 года.
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с чего всё началось
Другим своим указом Путин изменил структуру СПЧ, исключив из него экс-главу Михаила Федотова, Евгения Боброва, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Екатерину Шульман.Право.ру14:21
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Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
Футбол
Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 17:35
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Происшествия
Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе
На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 16:15
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Футбол
Игрок «Локомотива» Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 15:57
Армия и оружие
США вывели из Афганистана 2 тыс. военных
Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Взгляд.ру 13:36
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Общество
Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне
Gazeta.SPb 11:30
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
ГЛАС.RU 16:25
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
32CARS.ru 06:35
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области
Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия 10:50
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY вчера в 16:35
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 11:02
Политика
Организацию саммита «нормандской четверки» обсудили Путин и Меркель
Страна Советов on-line вчера в 05:40
Армия и оружие
Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)
ИноСМИ вчера в 21:56
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар 12:55
Общество
Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира
Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.
Lenta.ru 17:02
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55