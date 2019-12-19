Общество
Вести.RuМихаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Горбачев пояснил, что его здоровье "требует нахождения в больнице". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Горбачева госпитализировали с воспалением легких. Тем временем в Горбачев-фонде отказались комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР.
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Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Политика
На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу
Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Здоровье
Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в РФ бесплатно
Журналистка из Крыма поинтересовалась у президента России Владимира Путина, нельзя ли лечить больных детей в стране бесплатно.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью, так и не открыв счет в матче
«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Футбол
Агент Лукаса Сантоса подтвердил, что ЦСКА не стал выкупать игрока
Фабиан Фара, агент полузащитника «Васко» Лукаса Сантоса, выступавшего за ЦСКА, сообщил, что игрок останется в Бразилии.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о процессе работы над продолжением фильма "Аватар" и объяснил, почему приходится так долго ждать новых частей.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Хоккей
Канадский форвард Макмиллан перешел в «Авангард»
«Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Общество
Путин ответил на вопрос о деле Голунова
Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Интернет
Опубликованы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Политика
Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Кино
Критики назвали мюзикл «Кошки» провалом года
В российский прокат фильм выйдет 2 января 2020 года.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Общество