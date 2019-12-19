Горбачев пояснил, что его здоровье "требует нахождения в больнице". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Горбачева госпитализировали с воспалением легких. Тем временем в Горбачев-фонде отказались комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР.

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

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