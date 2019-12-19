Общество

Вести.RuВести.RuМихаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Горбачев пояснил, что его здоровье "требует нахождения в больнице". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Горбачева госпитализировали с воспалением легких. Тем временем в Горбачев-фонде отказались комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР.
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Горбачев попал в больницу с воспалением легких

РБК08:42

Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН»

Эхо Москвы09:03

Появились данные о состоянии Горбачева

Lenta.ru09:16

Горбачев рассказал о своей госпитализации

Известия09:15

М.Горбачев госпитализирован в больницу

Агентство Москва08:12

Михаил Горбачёв попал в больницу с воспалением лёгких

Говорит Москва08:28

Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Национальная служба новостей07:20
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Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

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На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу

Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Lenta.ru 08:59
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РИА Новости 07:39
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Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
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Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

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Lenta.ru 07:39
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Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
iReactor 04:46
Футбол

Агент Лукаса Сантоса подтвердил, что ЦСКА не стал выкупать игрока

Фабиан Фара, агент полузащитника «Васко» Лукаса Сантоса, выступавшего за ЦСКА, сообщил, что игрок останется в Бразилии.
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Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о процессе работы над продолжением фильма "Аватар" и объяснил, почему приходится так долго ждать новых частей.
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Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

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Петербургский дневник 04:55
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Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
REGNUM 06:13
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Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
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Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
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Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
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В российский прокат фильм выйдет 2 января 2020 года.
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ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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