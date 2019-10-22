Политика

REGNUMREGNUMМихаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Окончание Холодной войны было общей победой, — так считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Своим мнением политик поделился в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
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Горбачев считает Россию победителем в «холодной войне»

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URA.Ruвчера в 14:57

Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой

ТАССвчера в 13:18
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Армия и оружие

Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета 20:43
Общество

Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у клиентов банков через смартфон

Хакеры используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал «РИА Новости» гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
Коммерсантъ 21:54
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК 19:26
Экономика

Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
ПРАЙМ 21:05
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru 09:00
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Футбол

«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА

Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Происшествия

На Таймыре на руднике «Норникеля» погибли три человека

Вести.Ru 09:12
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 05:51
Экономика

Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира

UfacityNews.ru 06:25
Экономика

Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
РИА Новости 20:48
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Армия и оружие

США начнут добывать нефть в САР, чтобы помочь курдам-террористам

NewInform вчера в 17:00
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Происшествия

Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

Газета.Ru вчера в 10:57
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Происшествия

В Польше владелица фирмы выбросила умирать на улицу работника-украинца

Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца, сообщает ТСН.
Life.ru 18:49
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Американский посол на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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