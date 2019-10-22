Политика
REGNUMМихаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны
Окончание Холодной войны было общей победой, — так считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Своим мнением политик поделился в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Читать в источнике
Оценить263
Подробнее о событии
Показать все источники
Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР
Национальная служба новостей03:40
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Армия и оружие
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета 20:43
Общество
Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у клиентов банков через смартфон
Хакеры используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал «РИА Новости» гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
Коммерсантъ 21:54
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК 19:26
Экономика
Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
ПРАЙМ 21:05
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 05:51
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира
UfacityNews.ru 06:25
Экономика
Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
РИА Новости 20:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Армия и оружие
США начнут добывать нефть в САР, чтобы помочь курдам-террористам
NewInform вчера в 17:00
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Газета.Ru вчера в 10:57
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Происшествия
В Польше владелица фирмы выбросила умирать на улицу работника-украинца
Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца, сообщает ТСН.
Life.ru 18:49
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30