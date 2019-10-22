Окончание Холодной войны было общей победой, — так считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Своим мнением политик поделился в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

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