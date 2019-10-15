Общество

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияМихаил Игнатьев ответил на вопросы ведущих журналистов Чувашии

Сегодня Михаил Игнатьев встретился с ведущими журналистами республики. Неформальное общение прессы с главой региона длилось более двух часов. За это время руководитель региона ответил на два десятка вопросов.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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