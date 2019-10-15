Общество
ГТРК ЧувашияМихаил Игнатьев ответил на вопросы ведущих журналистов Чувашии
Сегодня Михаил Игнатьев встретился с ведущими журналистами республики. Неформальное общение прессы с главой региона длилось более двух часов. За это время руководитель региона ответил на два десятка вопросов.
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Острые проблемы Чувашии чиновники решат, потратив 10 миллиардов рублей
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Чувашии выделят 71 млрд рублей на выход из числа депрессивных регионов
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Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Audi привезла в РФ только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback, каждый из которых будет отличаться особым цветом кузова.
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Здоровье
В Омске назвали самые распространённые виды рака
Сегодня, 16 октября, в пресс-центре РБК Омск состоялась встреча с министром здравоохранения региона Дмитрием Вьюшковым.
Футбол
Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Хоккей
СКА назвал чушью слухи об обмене Кагарлицкого
Петербургский СКА выступил с заявлением по поводу нападающего Дмитрия Кагарлицкого, которого некоторые СМИ отправили в «Металлург» в обмен на Андрея Локтионова.
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Футбол
Александр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Футбол
Макси Лопес: «Простил Икарди за то, что он увел у меня жену»
Форвард "Кротоне" Макси Лопес рассказал, что простил нападающего ПСЖ Мауро Икарди, который ранее увел у него жену Ванду Нару: Я выбрал быть счастливым и принял важное решение.
Происшествия
СК задержал главу администрации Новочеркасска
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
Экономика
Каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту
Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту (45%).
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.