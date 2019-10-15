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Общество Минстрой защитит российских детей от падений из окон Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.

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Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.

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