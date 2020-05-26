Политика
REGNUMМихаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
Указано, что ответчиком по заявлению является президент Российской Федерации Владимир Путин. Игнатьев намерен оспорить Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Об этом свидетельствуют данные суда.
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с чего всё началось
Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ.Правда ПФО15:03
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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
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В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщил оперштаб.
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