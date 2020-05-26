Политика

REGNUMREGNUMМихаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

Указано, что ответчиком по заявлению является президент Российской Федерации Владимир Путин. Игнатьев намерен оспорить Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Об этом свидетельствуют данные суда.
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Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ
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