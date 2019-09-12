Футбол

Фонтанка.РуФонтанка.РуМихаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу

Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.
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Политика

Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал семь сейсмических событий магнитудой более 5 в районе 200 км от Горно-Алтайска.
ТАСС 01:18
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия 11 сентября в 06:28
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Здоровье

5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья

Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.
MedikForum.ru 10 сентября в 21:01
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Спорт

Биатлонисты Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая

Pravda.Ru вчера в 04:54
Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Происшествия

Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя

В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Общество

В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Кино

Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле

Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru вчера в 10:15
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Экономика

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском вчера в 11:53
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Экономика

«Черноголовку» потянуло на сладкое

Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Политика

Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР

12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщала, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге» в 2014 году.
Дождь вчера в 10:44
Футбол

Абаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли

Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.
Чемпионат 01:00
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Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Португальский футболист бразильского происхождения, центральный защитник, капитан итальянского клуба «Парма» и игрок национальной сборной Португалии. Входит в 10-ку лидеров в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей.
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