Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига»

Петербургский «Зенит» проиграл второй матч немецкому «РБ Лейпциг» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Германии сине-бело-голубые уступили 1:2, а в домашнем поединке, который прошел 5 ноября, пропустили два гола и не смогли забить.
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Кержаков считает, что «Зенит» должен был брать очки в матче с «Лейпцигом»

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков уверен, что «Лейпциг» надо было побеждать

КП - Санкт-Петербургвчера в 16:01

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Sport24.ruвчера в 15:41

Михаил Кержаков: «„Лейпциг“ — совершенно другой уровень относительно ЦСКА»

Матч ТВвчера в 16:02
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Honda объявила цены на обновленный кроссовер CR-V

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Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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