Лига чемпионов
Gazeta.SPbМихаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита»
Напомним, петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба. Для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.
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