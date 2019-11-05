Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbМихаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита»

Напомним, петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба. Для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.
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Кержаков считает, что «Зенит» должен был брать очки в матче с «Лейпцигом»

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Sport24.ru15:41

Михаил Кержаков: «„Лейпциг“ — совершенно другой уровень относительно ЦСКА»

Sportbox.RU16:02
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:20, Ашберн
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