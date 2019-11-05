Лига чемпионов
Петербургский дневникМихаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига»
Петербургский «Зенит» проиграл второй матч немецкому «РБ Лейпциг» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Германии сине-бело-голубые уступили 1:2, а в домашнем поединке, который прошел 5 ноября, пропустили два гола и не смогли забить.
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Кержаков считает, что «Зенит» должен был брать очки в матче с «Лейпцигом»
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