Лига чемпионов
Петербургский дневникМихаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига»
В Германии сине-бело-голубые уступили 1:2, а в домашнем поединке, который прошел 5 ноября, пропустили два гола и не смогли забить. После поединка его результаты прокомментировал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. По его словам, «Лейпциг» в этом матче играл не так, как двумя неделями ранее.
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Кержаков считает, что «Зенит» должен был брать очки в матче с «Лейпцигом»
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