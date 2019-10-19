Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМихаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Вратарь Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита" на матч 13-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.
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