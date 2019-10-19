Футбол
РИА НовостиМихаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Вратарь Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита" на матч 13-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.
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Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Происшествия
В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
Российская газета 08:10
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет 17 октября в 04:58
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Космос
NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru 00:11
Политика
В МИД РФ отреагировали на голосование в Великобритании по Brexit
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, где приняли поправку, которая обязывает премьер-министра страны просить отсрочку Brexit.
РЕН ТВ 12:46
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Общество
«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики
Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Политика
Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Финансы
Доллар заметно упал в цене
Доллар заметно упал в цене Курс валют на 18 октября.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
Общество
В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов
Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.
REGNUM 17 октября в 02:06
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Единоборства
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою
Коммерсантъ 17 октября в 18:57
Футбол
Тедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»
Московский Комсомолец 08:37
Политика
Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НТВ назвала примером эпистолярного жанра письмо американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану.
Московский Комсомолец 12:58
Футбол
Андрей Аршавин: «Столько разговоров было, какой „Ростов“ хороший. А по факту „Ростов“ не приехал»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин удивился слабой игре «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6). — Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший.
Спорт-Экспресс 14:04
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зеленом дерби» в сезоне
"Салават Юлаев" взял верх над казанским "Ак Барсом" в первом в сезоне-2019/20 "зеленом дерби" КХЛ — 3:1.
Реальное время 11:03
Здоровье
Медики назвали полезные для сердца сладости
Актуальные Новости 11:45
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие
Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59