Футбол
РИА НовостиМихаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Вратарь Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита" на матч 13-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Единоборства
Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика
Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Футбол
Миллер и Кокорин посетили победную раздевалку «Зенита»
В субботу «Зенит» разгромил «Ростов» в тринадцатом туре чемпионата России с результатом 6:1. Питерский клуб опубликовал в Twitter видео из раздевалки команды после матча.
Евро-футбол.ру 15:41
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения
Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.
Дни24 07:30
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
iXBT.com вчера в 23:30
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Футбол
Эвертон — Вест Хэм 2:0
Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Теннис
Умер теннисист Александр Волков
Известия 08:47
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Армия и оружие
На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
RT на русском 15:44
Политика
Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря
RT на русском 14:48
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32