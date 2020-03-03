Политика

Красная веснаКрасная веснаМихаил Котюков вновь стал замминистра финансов

Назначение на должность подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 2 марта. Напомним, должность заместителя министра финансов Михаил Котюков занимает уже второй раз. Первый раз на эту должность он был назначен 13 июня 2012 года.
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