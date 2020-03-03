Политика
Красная веснаМихаил Котюков вновь стал замминистра финансов
Назначение на должность подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 2 марта. Напомним, должность заместителя министра финансов Михаил Котюков занимает уже второй раз. Первый раз на эту должность он был назначен 13 июня 2012 года.
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Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Haval построит под Тулой моторный завод
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ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
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Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
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Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Политика
Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским
«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
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Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
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Пелагея уверена в певческом таланте трехлетней дочери Таисии
Певица Пелагея уверена в том, что её трехлетнюю дочь Таисию в будущем ждет большой успех на сцене.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Экономика
Новак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ
Региональные программы газификации, во-первых, не учитываются зачастую при формировании тарифных решений на уровне субъекта РФ.
Авто
Представлен обновленный Mercedes-Benz E-класс
Помолодевший интерьер в первую очередь отличается мультимедийной системой MBUX последнего поколения, понимающей голосовые команды и язык жестов, и обновленной цифровой панелью приборов.
Происшествия
В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Здоровье
Правительство РФ может получить право регулировать цены на лекарства
Право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается также предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%.
Экономика
«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Футбол
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.