Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра науки и высшего образования Михаила Котюкова заместителем главы Минфина. Соответствующее распоряжение премьера размещено на сайте кабмина.
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Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Коммерсантъ06:37

Экс-министру, отказавшемуся возглавить Прикамье, нашли новую работу

URA.Ru06:14

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Мишустин назначил Михаила Котюкова замминистра финансов

ТАСС05:49

Мишустин вернул в Минфин экс-министра науки и высшего образования

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Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
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"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
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Уволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

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Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА

В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
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«Одноклассники» запустили систему распознавания лиц

Социальная сеть "Одноклассники" запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»

Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
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Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020.
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