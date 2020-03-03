Политика
Аргументы и ФактыМишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра науки и высшего образования Михаила Котюкова заместителем главы Минфина. Соответствующее распоряжение премьера размещено на сайте кабмина.
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Политика
Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»
Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
Биатлон
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми
Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Футбол
Летом «Барселона» планирует укрепить состав для Месси
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Игры
Death Stranding на PC получила защиту Denuvo
Футбол
Глава УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению Евро-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в Европе не помешает проведению континентального первенства 2020 года.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Армия и оружие
В Турции призвали Россию пересмотреть «тираническую политику»
«Россия должна пересмотреть свою тираническую политику и придерживаться принципов Астаны и Сочи», — цитируют слова политика журналисты агентства.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов
Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа
Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкальском крае
Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Футбол
Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА
В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
Интернет
«Одноклассники» запустили систему распознавания лиц
Социальная сеть "Одноклассники" запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Политика
США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»
Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.