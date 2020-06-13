Общество

Lenta.ruLenta.ruМихаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Телеведущий Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Он назвал критикующих артиста людей «моральными уродами» в эфире радиостанции «Вести ФМ».
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Михаил Леонтьев
Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.
— Михаил Леонтьев, российский журналистPravda.Ru 12:24

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