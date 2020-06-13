Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.

Журналист и телеведущий Михаил Леонтьев назвал «моральными уродами» людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. По его мнению, ситуация приобрела картину «какого-то массового мародерства».

Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 10

Происшествия Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова. 4,5K

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного. 646

Спорт ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012 Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Здоровье Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik. 4

Общество Минздрав: жара не снижает активность коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. 1,5K

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,3K

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 328

Политика В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии. 1

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 1,1K

Происшествия Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу. 40

Путешествия В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат. 4