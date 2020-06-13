Общество
ФАНМихаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Михаил Леонтьев назвал «моральными уродами» людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. По его мнению, ситуация приобрела картину «какого-то массового мародерства».
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Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.
— Михаил Леонтьев, российский журналистPravda.Ru вчера в 12:24
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Журналист Михаил Леонтьев про трагедию с Ефремовым: «Помолчите! И не называйте его убийцей»
Комсомольская правдавчера в 08:59
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Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Здоровье
В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 01:11
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
Три человека погибли в автомобильной аварии в Нижегородской области
Автомобильная авария на трассе в Нижегородской области привела к гибели трех и ранению семерых человек.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии
В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru 11 июня в 11:03
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 12 июня в 15:01
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК вчера в 16:38
Здоровье
Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:16
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия
В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК вчера в 13:59
Общество
Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал
Говорит Москва вчера в 03:00
Происшествия
МЧС рассказало детали взрыва на газохранилище в Казани
Вечером 12 июня произошел взрыв в наземном газохранилище, затем последовал пожар.
Народные новости вчера в 02:42
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо вчера в 02:28
Космос
Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
Известия вчера в 19:39
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29