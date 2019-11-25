Политика

RT на русскомRT на русскомМихаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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Новым руководителем оператора мусорной реформы станет Михаил Мень

Ведомости06:30

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

РБК06:25

Омбудсмен по экологии не понял, почему Буцаева решили сменить на Меня

Национальная служба новостей07:05

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

RT на русском06:11

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Интерфакс06:06

Мусорную госкомпанию возглавит Михаил Мень

Коммерсантъ06:16

Биография Михаила Меня

ТАСС06:23
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Общество

В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением

ANNA-News 22 ноября в 06:42
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия 07:01
Происшествия

В шахте Коми после задымления найден один из трех пропавших горняков

Российская газета вчера в 20:08
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

И.о. министра ЖКХ Астраханской области получил условный срок

"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года"; - говорится в информации.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Политика

Медведев уволил главу российского «мусорного оператора»

В распоряжении указано, что полномочия Буцаева были прекращены досрочно. О причинах такого решения не сообщается.
Inkazan 04:24
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
ТАСС 07:37
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Транспорт

«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин лично откроет платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Gazeta.SPb 04:51
Шоу-бизнес

36-летняя Светлана Ходченкова ждет первенца?

В Сети появилась информация о первой беременности актрисы Светланы Ходченковой.
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Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости 23 ноября в 08:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Авто

Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce

В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
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Спорт

В РУСАДА ожидают серьезных санкций от WADA за допинг

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.
Газета.Ru 06:04
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Здоровье

Здравоохранение Новокузнецка: зарплата в конверте и «этот врач у нас не работал»

Возьмем на 0,01 ставки, остальное в «конверте» Почти все врачи, которые соглашаются на работу в коммерческих клиниках, получают «черную» или «серую» зарплату.
RuNews24.ru 05:29
Происшествия

Избивавший восьмилетнюю ученицу репетитор получил четыре года условно

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Музыка

Участница из Польши победила на детском «Евровидении»

Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Накануне.Ru вчера в 16:07
Политика

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
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Росконтроль проверил краковскую колбасу

Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
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Происшествия

Дело возбудили в отношении главы района в Псковской области

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Печорского района Псковской области.
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Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости 01:53
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