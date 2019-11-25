Политика
ТАССМихаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер России Алексей Гордеев.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:36, Вашингтон
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Кино
Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Ридли заявила, что некоторые моменты ей показались довольно страшными.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Общество
Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки
Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Общество
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Экономика
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Армия и оружие
Подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта «Волхов», строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщает РИА Новости.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Наука
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Научные специалисты японской корпорации Toshiba разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по анализу крови определить наличие рака в организме с точностью до 99%.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Футбол
«Фламенго» стал чемпионом Бразилии
«Фламенго» досрочно выиграл чемпионат Бразилии по футболу. За 4 тура до конца турнира клуб с 81 очком стал недосягаем для конкурентов.
Здоровье