Политика

RT на русскомRT на русскомМихаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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с чего всё началось

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.
РБК06:25

Подробнее о событии

Мусорное наследство Михаила Меня

Национальная служба новостей11:00

Михаил Мень возглавил государственный мусорный оператор РЭО

Ведомости08:30

Биография Михаила Меня

ТАСС06:23

Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора»

РИА Новости06:12

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

RT на русском06:11

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Интерфакс06:06

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

РБК06:25
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Shraibikus News 05:23
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Здоровье

Гордеев предложил оборотные штрафы за переработку заражённого мяса

Гордеев отметил, что в 2019 году особенно остро ситуация с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) стояла на Дальнем Востоке, куда вирус был занесён со стороны Китая.
Rambler News Service 10:26
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Футбол

Болельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Народные новости вчера в 19:07
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Политика

Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

RT на русском 12:59
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru 09:37
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Общество

В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Московский Комсомолец 23 ноября в 05:50
Общество

Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец

Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Культуромания 13:29
Происшествия

Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги

Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Общественное телевидение России 11:37
Единоборства

Боец Александр Емельяненко заявил, что в России его никто не победит

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что в России нет соперника, который бы его победил.
ТАСС Спорт 06:42
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня 22 ноября в 22:33
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан вчера в 12:21
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Технологии

Создатель Интернета призвал сделать его безопасным

Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
UfacityNews.ru 14:01
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Футбол

Арустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
Матч ТВ 11:08
Армия и оружие

Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
REGNUM 14:10
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета 05:52
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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