Политика

RT на русскомRT на русскомМихаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.
РБК06:25

Подробнее о событии

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

RT на русском06:11

Михаил Мень возглавил государственный мусорный оператор РЭО

Ведомости08:30

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

РБК06:25

Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора»

РИА Новости06:12

Мусорное наследство Михаила Меня

Национальная служба новостей11:00

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Интерфакс06:06

Биография Михаила Меня

ТАСС06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Происшествия

ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов

В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Независимая газета вчера в 13:41
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 08:02
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Космос

Полярные воронки образовались вблизи полюсов Земли: NASA готовит миссию по их изучению

Экология Регионов 23 ноября в 00:55
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат вчера в 12:55
Общество

Власти Таганрога: подача воды в городе осуществляется в полном объеме

Дон-ТР 04:33
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс 08:59
Происшествия

30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Российская газета 05:26
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru 03:23
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Tvoe-avto.com 22 ноября в 06:39
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Lenta.ru 01:36
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на 6 декабря

Известия 09:25
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Политика

Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
РИА Новости 07:09
Экономика

Украина втридорога закупит российский уголь в Европе

Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию.
Lenta.ru 08:53
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Энергетика

Цену на газ для населения Украины снизят в I квартале 2020 года

Сегодня глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что стоимость газа для украинского населения в I квартале 2020 года снизится на 7%.
ГЛАС.RU 09:03
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня 08:33
Футбол

Букмекеры: «Байер» имеет больше шансов в игре с «Локомотивом»

Букмекерская компания BingoBoom предлагает поставить на победу «Локомотива» по коэффициенту 3,6, тогда как «Байер» лидирует в линии с котировкой 2,08.
Bookmaker-ratings.ru 03:52
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное