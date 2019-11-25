Политика
RT на русскомМихаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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с чего всё началось
Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.РБК06:25
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