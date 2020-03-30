"Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода", — заявил председатель правительства.

Михаил Мишустин: «Платежи по кредитам МСП будут перенесены на полгода»

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