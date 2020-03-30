Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruМихаил Мишустин: «Платежи по кредитам МСП будут перенесены на полгода»

"Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода", — заявил председатель правительства.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Все платежи по кредитам малого и среднего бизнеса перенесут на полгода

REGNUM03:34

Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

Взгляд.ру02:37

Платежи по взятым кредитам МСП перенесут на полгода, заявил Мишустин

РИА Новости03:03

Мишустин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии

Газета.Ru02:54

Платежи по всем кредитам малого и среднего бизнеса перенесут на полгода

АБН02:54

Кабмин РФ на полгода освободил предпринимателей от платежей по кредитам

Народные новости03:07

Кредитные каникулы на полгода: Мишустин озвучил новые меры поддержки бизнеса в эпидемию

Царьград02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Авто

Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.
Новые автомобили 11:15
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
ТАСС 11:20
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Спорт

МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

РБК 08:24
Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета 09:55
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника

Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политическая Экспертиза 07:55
Здоровье

В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное