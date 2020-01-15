Политика

Время НВремя НМихаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Кандидатуру Михаила Мишустина внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
Областная газетавчера в 12:03

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«Воин и купец». Что можно сказать о Михаиле Мишустине и перспективах его премьерства?

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Премьер сезона: чего ждать от правительства Михаила Мишустина

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«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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