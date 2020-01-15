с чего всё началось

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Кандидатуру Михаила Мишустина внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Россиянам угрожает вирус птичьего гриппа Ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8) на сегодняшний день не было. Но патоген мутирует очень стремительно.

Политика Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.

Происшествия Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Футбол Названы сроки реконструкции «РЖД-Арены» Реконструкция стадиона «РЖД-Арена» начнется через год-два, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.

Политика Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Шоу-бизнес Неймар тайно встречается с русской моделью Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.

Политика Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.

Политика Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Общество Александр Бурков отправится на XI Гайдаровский форум Александра Буркова пригласили на XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", который пройдёт в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Политика Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

Авто Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.

Интернет Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.