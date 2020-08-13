Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Чукотку в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток. Как отметили в пресс-службе кабмина, премьер в Анадыре осмотрит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным.В источнике
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ТГ-каналы пишут, что в Магадан собирается приехать премьер-министр России Михаил Мишустин
Весьма10 августа в 19:52