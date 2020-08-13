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Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Чукотку в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток. Как отметили в пресс-службе кабмина, премьер в Анадыре осмотрит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным.В источнике
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RT на русском

Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток

RT на русском00:53
Весьма

ТГ-каналы пишут, что в Магадан собирается приехать премьер-министр России Михаил Мишустин

Весьма10 августа в 19:52
REGNUM

Мишустин прилетел в Анадырь с первым рабочим визитом

REGNUM22:24
URA.Ru

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

URA.Ru22:12
Deita.ru

Мишустин везёт на Дальний Восток правительственный десант из 60 человек

Deita.ru20:05
ТАСС

Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток

ТАСС17:00
РБК

Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток

РБК22:29

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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