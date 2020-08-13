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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.В источнике
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Аргументы и Факты

Мишустин прибыл на Камчатку в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку

Аргументы и Факты04:54
News.ru

Мишустин поднял вопрос об энергообеспечении Чукотки и Дальнего Востока

News.ru23:08
RT на русском

Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке

RT на русском04:10
ТАСС

Мишустин прибыл на Камчатку, где проведет совещание по вопросам энергетики в ДФО

ТАСС03:40
Московский Комсомолец

Мишустин сравнил жителей Чукотки с роботами

Московский Комсомолец04:32
URA.Ru

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

URA.Ru22:12
Эхо Москвы

В плане поездки премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток не оказалось Хабаровского края

Эхо Москвывчера в 04:32

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Задержан мэр курганского города

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.
URA.Ru06:48

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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