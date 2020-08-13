Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки
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Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.В источнике
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В плане поездки премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток не оказалось Хабаровского края
Эхо Москвывчера в 04:32