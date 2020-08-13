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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.В источнике
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REGNUM

Мишустин прибыл в Камчатский край

REGNUM04:09
RT на русском

Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке

RT на русском04:10
ТАСС

Мишустин прибыл на Камчатку, где проведет совещание по вопросам энергетики в ДФО

ТАСС03:40
Московский Комсомолец

Мишустин сравнил жителей Чукотки с роботами

Московский Комсомолец04:32
URA.Ru

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

URA.Ru22:12
Deita.ru

Мишустин везёт на Дальний Восток правительственный десант из 60 человек

Deita.ru20:05
Весьма

ТГ-каналы пишут, что в Магадан собирается приехать премьер-министр России Михаил Мишустин

Весьма10 августа в 19:52

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»
Evo-rus.comвчера в 07:32
7

Суперфлагман Xiaomi Mi 10 Ultra смели с прилавков

Представлен суперфлагман Xiaomi Mi 10 Ultra 11 августа компания Xiaomi провела пресс-конференцию, посвященную своему 10-летию, на которой были анонсированы сразу несколько интересных новинок, включая флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, также известный под названием Xiaomi Mi 10 Ultra.
iXBT.com03:07
1

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,4K

В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
Новый Век04:06
33

На смену Хью Джекману: Шайю ЛаБафа представили в образе Росомахи

Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год, и, в отличие от других популярных героев, таких как Бэтмен или Человек-паук, первая в истории перезагрузка Логана явно будет восприниматься фанатами настороженно.
Popcornnews.ru04:15
3

Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews00:37

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,5K

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМвчера в 07:21
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

Срок подачи заявки на «дезинфекционную» субсидию продлили. На два дня

Минэкономразвития разработало проект правительственного постановления, которым предлагается продлить срок приема заявлений на «дезинфекционные» субсидии на один месяц - до 15 сентября.
Главная книга05:19

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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